Milleks timukale südametunnistus?

Venemaalt pärit ideede, mõttemallide, toodete jms – ent õnneks ja õigustatult mitte inimeste – suhtes on Eestis ikka valitsenud teatav skepsis. Kui öeldakse «vene värk», siis ega selle all üldiselt midagi head ei mõelda. Ka kaunitest kunstidest pole meil kunagi õieti kodunenud ei vene muusika, teater ega kino (v.a multifilmid), kujutava kunstiga on vist natuke nii ja naa, aga pigem nii. Ainus Peipsi-tagune nähtus, mille kuvand on minu hinnangul eestlaste hulgas kestvalt ja läbivalt positiivne, on vene kirjandus.