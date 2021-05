Helsingi biennaal algab järgmisel kuul

Biennaali teemaks on vastastikune sõltumine. Biennaal kannab alapealkirja «Sama meri», mis viitab sellele, kuidas kõik on kõigega seotud. «Ökoloogiline kriis tähendab, et me oleme tohutute muutuste äärel ja see määrab ära meie ühise tulevikku kõikjal,» ütlevad Helsingi biennaali kuraatorid. «Need muutused puudutavad meid kõiki, aga teevad seda erinevat moodi. Biennaali alapealkiri sellisele situatsioonile viitabki. Nagu ka meri, on praegune olukord kompleksne, ebaühtlane ning ületab kõikvõimalikke piire.»