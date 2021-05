Tallinna päeva veebikontserdil kõlab Tõnu Kõrvitsa uudisteos

Läti uue põlvkonna heliloojalt Ēriks Ešenvaldsilt on kavas keskkonnasõnumiga teos «Ookeani hääl», kus looduse kontraste väljendatakse oreli ja keelpillidega. Solistina teeb teose esitamisel kaasa Eesti noorema põlvkonna tipporganist Kadri Toomoja. Ühel hetkel kõlab orel kui suur vaal, kes tõuseb ookeani sügavusest kõrgematesse veekihtidesse. Järgmisel hetkel loodus rahuneb ning oreli kõrgeimad helid ja viiulisoolod annavad edasi pilti tähistaevast ja kosmilisest vaikusest.

Kontsert algab Georg Philipp Telemanni avamäng-süidiga «Rahvad», kus iseloomustatakse keskaegse Euroopa linnapilti, kus juba tollal andsid tooni erinevad rahvused – türklased, šveitslased, moskoviidid, portugallased, aga ka rändurite truud kaaslased hobused, nii reipad kui ka vaevatud. Teose kirjutamise aegu 18. sajandil oli Tallinn tuntud Euroopa jõuka kaubalinnana. Peeter I eestvedamisel rajati just siis Kadrioru loss ja park ning Tallinna vanalinna ja mere vahele kitsukesele maaribale kujunes välja Kalamaja piirkond.

Kontsert toimub Tallinna päeva sündmuste raames ning on pärast esmaettekannet järelkuulatav www.filharmoonia.ee veebilehelt. Kontserti korraldab Tallinna Filharmoonia.

Tallinna Kammerorkestrisse kuuluvad hinnatud keelpillimängijad, kelle kontserdid äratavad tähelepanu kunstiliselt terviklike kavade, stiilitundliku musitseerimise ja kõrgetasemelise interpretatsioonitaseme poolest. Orkestri asutaja ja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste, kellega koos on antud kontserte Eestis ja kaugemal, sealhulgas Euroopa nimekates kontserdisaalides, New Yorgis Carnegie Hallis ja Pekingi Keelatud Linna kontserdisaalis.