Curly Strings avaldas täispika stuudioalbumi «Pidu meis eneses»

Täna ilmus kodumaisel menuansamblil uus plaat «Pidu meis eneses». Tegemist on üle aastate esimese täispika stuudioalbumiga, kus on peal 12 värsket lugu. «Pidu meis eneses» kontserttuur toimub 9,–20. juunil üle Eesti. Plaat on saadaval internetipoes 311.ee/curly-strings, kauplustes üle Eesti ning voogedastuskeskkondades üle maailma.