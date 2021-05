Tartu Ülikooli kunstimuuseumis on avatud näitus surimaskidest

«Ühelt poolt näitavad surimaskid ilustamata kõige kaduvust, teisalt aga ülistavad need kadunu igavest mälestust väärivat elu,» ütles näituse kuraator Ken Ird. Surimaskid dokumenteerivad inimese nägu vahetult pärast viimast hingetõmmet, väljendades seeläbi elu ajalikkust. Tegu on omamoodi kultuurireliikviatega, mis on laetud lahkunu elujõuga. Vanim mask näitusel on 217 aasta vanune Immanuel Kanti surimask, kõige värskem neli aastat tagasi lahkunud Kalju Komissarovi surimask.