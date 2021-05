Ulmekirjanduse klassiku piibujutupaus

Tänavu eesti keeles ilmunud Lemi «Robotite muinasjutte» («Baj­ki robotów», 1964) illustreerisid poola ja eesti illustratsioonimaailma Goyad – kaheksa loo piltide autorid on eesti kunstnikud, kaheksale tegid pildid poola illustraatorid. Ajendiks ulmekirjanduse klassiku septembris saabuv sajas sünniaastapäev. Idee tähistada Lemi aastat tuli Dorota Szczepanekilt, tema on ka sündmuste koordinaator. «Robotite muinasjuttude» illustratsioonid ja põnevad 3D-objektid rändavad mööda Eestimaad, Tallinnast Eesti lastekirjanduse keskusest jõudsid need Haapsalusse, maikuuks lasteraamatukogusse ja raudteemuuseumi. Alates juuni teisest nädalast näeb neid ERMis.