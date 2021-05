Kirjastuselt Paradiis on ilmunud Mehis Heinsaare uus novellikogu «Võlurite juures». Käesolev on Mehis Heinsaare kuues novellikogu, kuhu kirjanik on koondanud oma loomingu paremiku, teiste seas ka kolm Tuglase novelliauhinnaga pärjatud lugu. Viis juttu ilmuvad raamatukaante vahel esmakordselt.