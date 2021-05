Mäletan, et tantsuruumi saamiseks tuli läbida mingisugune suhteliselt väike pilu. Turskem inimene poleks sellele «reivile» pääsenud. Metsas huikas ilmselt öökull, aga vaevalt keegi seda läbi muusika kuulis. Kõik see oli väga isetekkeline ja väga lõbus. Võimalik, et see on mu esimene mälestus reivist.