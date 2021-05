Mälestades Ester Mägit

Sain Ester Mägiga lähedasemaks 2008. aastal, kui panin kokku raamatut, mille musikaalse pealkirja – «Elu ja helid» – pakkus välja helilooja ise. Siis avanes mulle tagasihoidlik ja delikaatne, sooja hingega, kuid põhimõttekindel inimene. Nii see on: õpetada võib sõnadega, aga ka olemuse ja olemasoluga, kuigi see on üks pikem õppimine… Helide poole püüdles Ester Mägi vaistlikult tõepoolest juba üsna alguses: «Kui kooli läksin, küsis õpetaja kõikide laste käest, kelleks keegi tahab saada. Mina vastasin julgesti, et Miina Härmaks, ilma et oleksin üldse teadnud, mida see tegelikult tähendab. Ilmselt oli see 1928. aasta üldlaulupidu, mis minus nii suure vaimustuse tekitas. Poisid muidugi itsitasid mu ütluse peale …»