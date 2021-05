Artjom Astrov ja Ruslan Stepanov teevad gängstaräppi

Artjom ja Ruslan jätkavad sealt, kus kunagi pooleli jäädi. «Gangstarap» algas sellest, et suvel sõitis Ruslan Artjomile Viini külla ning omavahel arutades kõndisid nad maha 100 kilomeetrit. Kui nende eelmine ühine lavastus «Performance STLis» seadis fookuse grupidünaamikale, siis nüüd pööravad nad pilgu omavahelisele loomingulisele sünergiale. Samuti on «Gangstarap» kunstnike jaoks võimalus astuda välja oma konventsionaalsetest rollidest, olemata sel korral lavastaja-heliloojana erinevatel positisoonidel.

«Kui keegi kardab, et ta peab laval olema, siis ei pea kartma. Seda lavastust saab vaadata lihtsalt kui meelelahutust. Kui kellelgi on vajadus, võib mõelda kaasa. Siis saab midagi muud ka.» - Artjom Astrov 2021

Artjom Astrov on aktiivselt osalenud kaasaegse etenduskunsti valdkonnas alates 2016. aastast, peamiselt helikunstniku rollis. Ta on esitanud enda muusikat mitmel festivalil Euroopas ning on plaadifirma Serious Serious asutaja.