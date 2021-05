Jüri Nael: etenduskunstnik ise ongi kunstiteos

Festivali avapäeval läinud nädalal rääkisin õppekava juhi Naelaga etenduskunstide eripärast ja möödunud kahest aastast, mis polnud sugugi lihtne aeg. Ta tõdes, et kui rahvusvahelise etenduskunstide magistrantuuri avamine tundus juba eksperiment omaette, siis viimased kaks aastat on tekitanud matrjoška efekti ning algsest julgusest koorus välja hulljulgus.

«Mitmed ägedad töötoad ja külalised jäid Eestisse tulemata ning mööda ilma reisimine oli võimatu. Palju kokkusaamisi pidime tegema Zoomi vahendusel. Samas sundis see uuesti oma tegemisi mõtestama. Oleme justkui harjunud, et olemas on institutsioon ja õppejõud, etenduspaik ja publik. Nüüd järsku polnud see iseenesestmõistetav. Pandeemia õpetas, et ei saa eksisteerida omas mullis ja lihtsalt teha, vaid peab nutikas olema, arvesse võtma keskkonda ning sealseid reegleid,» rääkis Nael.