LVLup! interaktiivne videomängude muuseum avab uksed uuel aadressil

LVLup! muuseum pakub hariduslikku, turvalist ja meelelahutuslikku programmi kõigile videomängusõpradele. Siin kohtub uus vanaga ja vastupidi – esindatud on konsoolid ja mängud 1980ndatest tänapäevani. Lisaks saadab neid ajastutruu interjöör koos paljude põnevate argiste detailide, raamatute ja muude objektidega. Endiselt on alles ka muuseumi suurim trump: nimelt saab artefaktidega ise mängida – läbi selle saab kõige põhjalikuma ülevaate videomängude tööstuse arengust ning iga põlvkonna eripäradest. Muuseumi on oodatud nii teismelised, lastega pered kui ka nostalgilised täiskasvanud.