Eesti Noorsooteatris esietendub noorte lavastajate lühilugude kassett

«Kuidas armastada, kui me armastame nii erinevalt?» küsivad noored oma lühilavastustes. Neljast muinasjuttude põhjal sündinud lühiloost koosnev kassett noortele ja täiskasvanutele on valminud lavastaja-, dramaturgia- ja näitlejatudengite koostöös ning kunstnikena teevad kaasa Eesti Kunstiakadeemia stsenograafiatudengid. Valguskunstnik on Targo Miilimaa Eesti Noorsooteatrist.