Tallinna Linnateatris jõuab lavale noorte lavastajate fantaasiaküllane «Rogožin»

Fjodor Dostojevski «Idioodis» ei ole Rogožin peategelane, pigem on ta punkt, kuhu on võimalik jõuda. Rogožin otsib rahu sealt, kust leiab meeletust, ja püüab jõuda õnneni õnnetust toovate vahenditega. Teise peategelase valikut on üks lavastajatest, Markus Helmut Ilves põhjendanud nii: «Tehes oma lavastust Rogožinist, muutub see teema mulle isiklikult lähedasemaks ja ma arvan, et ka tänapäeva inimesele üldiselt. Kui vaadata, mis igal pool toimub, nii poliitiliselt kui lihtsalt ühiskonnas, siis inimesed otsivad midagi, neil on mingisugune puudujääk. Dostojevski sarnasuse otsing ja tahe Rogožini kaudu harmooniat leida on mulle väga äratuntav. Mulle tundub, et ka tänapäeva inimesele, rohkem kui näiteks vürst Mõškini abil.»