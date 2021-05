Esmaspäeval avab New Wind Jazz Orchestra jazzikontsertide programmi

Juba esmaspäeval, 24. mail jõuab publikuni New Wind Jazz Orchestra värske kava «Uued loojad, uued tuuled», kus saab esmaettekandes nautida üheksa noore looja uusi kompositsioone ja arranžeeringuid. Selleks kontserdiks valmisid üheksal autoril, kellest tervelt kuus on naised, uued kompositsioonid ja arranžeeringud. Orkestri juht on momendil Saksamaal õppiv helilooja-saksofonist Lauri Kadalipp. Noore kollektiivi eesmärk on jõuda rahvusvahelisele tasemele ja tutvustada Eesti muusikat ning muusikuid rahvusvahelisel areenil. Kontsert toimub koostöös Eesti Jazzliiduga.