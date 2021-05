Tallinna Linnateatrile otsiti direktorit, aga valituks osutus ka kunstiline juht. Kuidas nii?

«Komisjon oli oma otsuses konsensuslik, tunnistades kandidaadi Mihkel Kübara Linnateatri direktori ametikohale valituks,» vastas küsimusele, mille üle omavahel kõige rohkem vaieldi Tallinna kultuuri- ja spordiameti juht Hillar Sein.

Tallinna kultuuri- ja spordiameti juht Hillar Sein. FOTO: Madis Veltman

Hillar Sein, otsiste konkursiga Tallinna Linnateatri direktorit, aga valituks osutus nii direktor kui ka kunstiline juht. Kuidas siis nii?

Konkurss oli välja kuulutatud Linnateatri direktori ametikohale ning toimus kahes voorus, dokumendi- ja vestlusvoor. Vestlusvooru jõudis kolm kandidaati, kellele anti teada, et neilt oodatakse uue pealavastaja nime. Selle soovi põhjuseks on asjaolu, et kehtiva korra järgi kinnitab uue pealvastaja kandidaadi Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet. Seega, konkurss toimus direktori ametikohale, kus uus pealavastaja oli selle kõrvalosa, mitte aga peaosa.

Mis sai määrakvaks, et komisjon valis Tallinna Linnateatri uuteks juhtideks Mihkel Kübara ja Uku Uusbergi? Mis oli nende visioonis sellist, mida teistel polnud?

Nad mõlemad olid motiveeritud ja kõige rohkem valmis võtma vastutust Linnateatri tuleviku ees, esitades selleks selge ja mõtestatud visiooni ning ideed.

Saan aru, et Tallinna linn, kes on nn Tallinna Linnateatri omanik, sõlmib lepingu Mihkel Kübaraga, kes siis on lubanud omakorda sõlmida lepingu Uku Uusbergiga. Kui pika tähtajaga lepingud esimeses etapis sõlmitakse?

Mihkel Kübaraga sõlmitakse leping kolmeks aastaks, teatri juhina sõlmib Kübar omakorda lepingu uue peanäitejuhiga.

Millised on Tallinna linna ootused Tallinna Linnateatrile?

Tallinna linn ootab jätkuvalt kõrget etenduskunsti taset ehk häid lavastusi mida huvitav mängida trupil ja vaadata publikul ning mille üle võib uhkust ja rõõmu tunda nii Eestis kui ka väljaspool.

Mihkel Kübar. FOTO: Mihkel Maripuu

Millised on ootused uutele juhtidele?

Et nad kuulaks oma kolleege ning neil jaguks otsustusjulgust ja julgust tunnistada ka eksimusi.

Hillar Sein, olete kultuuriministeeriumis töötamise perioodil otseselt või kaudselt olnud seotud erinevatele teatritele juhtkonna valimisel. Seega on teil ka ajalooline teadmine hindamaks Tallinna Linnateatri konkursi osavõtu aktiivsust, aga ka kandidaatide ettevalmistust ja valmisolekut võtta see vastutus. Mille poolest see konkurss teid üllatas, seda nii negatiivselt ja ka positiivselt?

Tunnistan ausalt, et ootasin natuke suuremat huvi. Samas mõistan, et need kingad, kuhu uuel juhil tuleb astuda, on sellise suurusega, et võis mõjutada otsust konkursil kandideerida. Samuti võis mõjutada kogu teatri hetkeolukord, kus mängitakse ajutisel mängukohal, käivad teatri uue kompleksi ehitustööd jne.

Uku Uusberg FOTO: Elmo Riig / Sakala

Kui Uku Uusbergi ja Mihkel Kübara nimi sai avalikuks, siis kostus teatriinimeste seast ka kommentaare, et tegemist on turvalise valikuga. Kuidas te sellist kommentaari kommenteerite?

Inimestele meeldib aegajalt mängida mõtetes erinevate variantidega, et mis oleks siis kui… aga kui nad peavad päriselt otsustama hakkama, siis on hea kui nad tunnevad vastutust ning saavad aru, et nende otsused mõjutavad inimeste tulevikku.