KINNITATUD ⟩ Uueks Tallinna Linnateatri direktoriks saab Mihkel Kübar

«Tugev ja karismaatiline juht aitab kujundada asutuse nägu ning selles, et Linnateatrist on saanud teatrirahva ja -publiku armastatud kultuuritempel, on juhtidel olnud suur roll. Ma tänan Raivo Põldmaad suurepärase töö eest ja loodan, et ka uus juht suudab seda rolli kanda väärikalt, sest igal juhul on latt eelkäijal väga kõrgele seatud,» sõnas Belobrovtsev. Ta lisas, et uue juhi väljakutseks on Linnateatri uue kompleksi ehitus.