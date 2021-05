Manufaktuuri Kvartali vanas katlamajas esietendub kaasaegse tantsu suurlavastus

Järgmisel esmaspäeval, 24. mail, esietendub Manufaktuuri Kvartali Katlamajas Austraalia lavastaja-koreograafi Marshall Stay tantsulavastus «and once again we are alone». Lavastus kõnetab ja provotseerib grupikäitumise ja globaalse kultuuri mõisteid, keskendudes rituaalidele ja kultusele meist väljaspool.