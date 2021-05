Milline oli humanitaarteaduste tähendus iseseisvuse saavutamisel, kuidas on muutunud suhtumine humanitaariasse vabas Eestis ja kas humanitaaria on pelgalt meelelahutus ning koorem maksumaksjale, on teemadeks Eesti Rahvusraamatukogu vestlusringis «Humanitaarteaduste vältimatusest» sel neljapäeval, 20. mail. Omavahel vestlevad Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professor Krista Kodres, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur Kristi Viiding, Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm, Tartu Ülikooli kosmose- ja kaitsetehnoloogiate professor Mart Noorma ja Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Vestluringi juhib Joonas Hellerma.