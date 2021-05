Sõru Saund avalikustas esimese osa festivalikavast

Laupäevaks 31. juuliks on aga Sõru Saundil üks lava koostatud spetsiaal-settidest, kus DJd mängivad kindla artisti või temaatikaga muusikat. Erisettidega astuvad üles Valner Valme (mängib elektroonika-legendi Future Sound of London muusikat), Rhythm Doctor (New Yorgi geenius Arthur Russell), Madis Nestor (house-muusika ebajumalad Blaze), Ivo Linna (pop- ja rockmuusikaloojad The Beatles), Johanna Tenso (Sahara kõrbe alade psühhedeelne funk ja rock), Sander Varusk (uushipiroki suurkuju The Brian Jonestown Massacre) ja Raul Saaremets (romantiline reggae-stiil lovers rock).