Narvas toimub augustis esmakordselt rahvusvaheline Vabaduse teatrifestival

Festivali kuraatori Märt Meose hinnangul on Narva linn just õige koht sellise teemaga rahvusvahelise festivali korraldamiseks: Narva asub kahe erineva tsivilisatsiooni piiril – ühelt poolt lõpeb Narvas vaba maailm ja teiselt poolt vaadatuna on see jällegi vaba maailma alguspunkt.

«Meie üks ammuseid eesmärke täitub, Narva saab rahvusvahelise teatrifestivali. Programmi kokkupanemiseks on olnud keeruline aeg, kuid tänu kaaskuraatoritele Jelena Kovalskajale ja Oleg Lojevskile, oleme kokku saanud väga huvitava programmi. Vabadus polegi enam lihtsalt sõnakõlks. Isegi teatrisse pole me saanud viimasel aastal vabalt minna. Loodetavasti see augustiks muutub ja saame Vabaduse festivaliga vabalt tähistada taasiseseisvumise 30. aastapäeva,» kutsub Meos kõiki augustis Narva linna teatrit vaatama ja oluliste teemade üle arutlema.

Festivali programmis on mitmed omal maal keelatud või skandaalseid lavastusi, nende hulgas Poola Powszechny Teatri «Mein Kampf» (lavastaja Jakub Skrzywanek), mis toob siiani rahva teatri ette tänavale protestima. Festivali kaugemad külalised on «Sacra Hungarica» Ungarist, «Rovagen» Rumeeniast ning «Narride õukond» Tadžikistanist.

Venemaa ja Austria koostöölavastuses «Säh, õgi!» (Жри) uuritakse toidu ja poliitika omavahelist suhet. Andrei Stadnikovi sürrealistliku lavastuse lähtepunktiks on Venemaa sanktsioonid, millega kehtestati täielik embargo Euroopa Liidu, USA, Austraalia, Kanada ja Norra toiduainetele. Kasutades juba olemasolevate tekstide fragmente, võimaldab Stadnikovi näidend publikul olla tunnistajaks kabinetiistungile, kus otsustatakse hävitada ebaseaduslikult riiki sisse toodud ELi toidukaup. Seda otsust peetakse Venemaa pika näljaajaloo valguses peaaegu pühaduse teotamiseks. Seejärel kujutab Stadnikov ette sama riigi hiljuti surnud juhi peielauda, kus paatosega ülekoormatud matusekõnesid ja rituaalseid toidukordi katkestatakse tontlike nimekirjadega piiril konfiskeeritud ja hävitatud toodetest. Lavastust on mängitud vaid korra, Austrias teatrifestivalil, kuid Venemaal on «Säh, õgi!» siiani keelatud.

Tsensuurist ja vabaduse puudumisest räägib ka Ženja Muha lavastus «Nähtamatud perekonnad», mis põhineb intervjuudel Venemaa LGBT perekondadega. 2013. aastal võttis Venemaa riigiduuma vastu nn homoseksuaalset propagandat keelava seaduse, millega piirati karmilt LGBT organisatsioonide sõna- ja kogunemisvabadust. 2020. aastal võeti vastu seadusemuudatus, mis keelustas samasoolised perekonnad ning erilise surve alla sattusid nende perede lapsed. Lavastus uurib, kuidas need «nähtamatud» perekonnad, kes elavad pidevas hirmus, hakkama saavad.

Festival toob Narva Venemaa ühe tuntuma dokumentaalteatri, «Teater.doc»-i palju poleemikat tekitanud lavastuse «Kantgrad». Tegemist on lavastusega, mis põhineb 1945. aastal annekteeritud Kaliningradi elanikega tehtud intervjuudel. Teater.doc on oma julgete lavastuste pärast olnud üks tagakiusatumaid teatreid Venemaal. Nende lavastusi on ära keelatud, teatri liikmeid arreteeritud ja teater on korduvalt pidanud vahetama mängukohti, sest rentijad kardavad võimude pahameele alla sattumist.

Vaba Lava mängib festivalil kolme oma lavastust: juba enne festivali ametlikku algust alustatakse 14. augustil lavastuse «Inimesed ja numbrid: Narva» esietendusega, festival 17. augustil uuslavastusega «ERROR 403», mille lavastajad Nikolai Halezin ja Natalia Kolada võitlevad oma teatris Free Belarus Theatre igapäevaselt inimõiguste ja sõnavabaduse eest. Kolmas lavastus, Dmitri Jegorovi lavastatud «Keegi KGB-st», mis valmis koostöös ERMiga, sobib samuti hästi festivali teemaga.

Festivali programmis olevad lavastused etenduvad erinevates paikades Narva linnas: Vaba Lava Narva teatrikeskuses, kultuurimajas Rugodiv ja Kreenholmis.

Lisaks lavastustele on festivalil ka lisaprogramm, kuhu kuuluvad teatrikriitikute igaõhtused arutelud, teemavestlused, kus igal päeval on fookuses erinev riik. Vaba Lava Narva stuudiosaali ekraanile jõuab temaatiline filmiprogramm.

Festivali õhtutesse pakub muusikat Reigo Ahvena poolt kureeritud Philly Joe Vabaduse Jazzifestival, esinevad JT Conception, Kruglov/Sooäär Kvartett ja Tobias Tammearu Trio «Bivium». Üles astub ka Narva kohalik rockbänd AveNue.

Festivaliga tähistatakse Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva. 20. augustil korraldab Narva eesti keele maja kooslaulmispeo «Sõida tasa üle silla».

Festivali toetavad Eesti Kultuurkapital, Narva linnavalitsus, Integratsiooni Sihtasutus, partneriks on Riigikantselei. Festivali meediapartneriks on Delfi.