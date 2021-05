Festival Sõru Saund avalikustab esimese osa festivalikava

29.-31. juulini Sõru sadamas aset leidval festivalil annavad kontserdi žanrite ülene meister Jimi Tenor Soomest, muusikute Misha Panfilovi, Volodja Brodsky ja Leonid Galaganovi kantri-ambient trio Sauna Ambience, verivärske materjaliga lavale astuv sämpli-elektroonik Kalm, omaloodud keeles häälitsev vokaal-improvisaator Roomet Jakapi, elektroonika-kunstnik Music For Your Plants, retro-futu synthwave'i artist Mr. Garfield, eksperimentaalse pop-elektroonika esitajad The Lunacy of Flowers, Yumi Motomaja tandem Elekter + CSAARning mitmepalgelise repertuaariga räppar-laulja manna.

Laupäevaks 31. juuliks on aga Sõru Saundil üks lava koostatud spetsiaal-settidest, kus DJd mängivad kindla artisti või temaatikaga muusikat. Erisettidega astuvad üles Valner Valme (mängib elektroonika-legendi Future Sound of London muusikat), Rhythm Doctor (New Yorgi geenius Arthur Russell), Madis Nestor (house-muusika ebajumalad Blaze), Ivo Linna (pop- ja rockmuusikaloojad The Beatles), Johanna Tenso (Sahara kõrbe alade psühhedeelne funk ja rock), Sander Varusk (uushipiroki suurkuju The Brian Jonestown Massacre) ja Raul Saaremets (romantiline reggae-stiil lovers rock).