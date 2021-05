«Toulouse» esietendub 26. mail

«Toulouse» on lugu Silviast ja Gustavist, paarikesest, kelle 19 aastat üheskoos on ühtäkki kui unustatud – ja kõik vaid seetõttu, et Gustavile hakkasid vahepeal noored naised meeldima...

Toulouse on ülikooli- ja tööstuslinn Prantsusmaa lõunaosas. Gustavi noor kallim arvab, et tema mees on seal ärikonverentsil. Naine ei tea, et tegelikult on Gustav hoopis kuskil mereäärse kuurortlinna hotellitoas – koos oma eksabikaasa Silviaga.

Gustav arvab, et nad on Silviaga saabunud sinna, et sõjakirves maha matta ning panna väärikas punkt üheskoos veedetud üheksateistkümnele imeilusale aastale. Gustav ei tea, et Silvia on tulnud sellele kohtumisele hoopis teise eesmärgiga. «Ma tahan täna midagi sellist, mida homme kahetseda,» ütleb Silvia minibaari silmitsedes, ent Gustavile jääb see põgus vihje märkamata.

Kuid ei Gustav ega isegi Silvia oska aimata, et Toulouse´i linnas lahvatavad kohe sündmused, mis kõik nende plaanid pea peale keeravad.

Kunstnik Iir Hermeliin on kujundanud lavastuse tarvis hotellitoa, kus tulised läbirääkimised aset leiavad. Veiko Tubin on loonud muusika, mille järgi saatuslikku tangot vihtuda. Lavastajad Aare Toikka ja Margo Teder on hoolt kandnud, et see lugu naha vahele poeks. Ja näitlejad Elina Reinold ning Margo Teder on valmis, et see humoorikas, ootamatu ning halastamatu lugu teieni tuua.