Eakatele suunatud fotohommiku klubi ootab osalejaid

Koroonaviirusest tingitud olukord, kus füüsilised kohtumised ja huvitegevus on olnud tugevalt piiratud on jätnud oma jälje paljude inimeste sotsiaalsesse läbikäimisesse. Enim mõjutada on saanud eakamate grupp, kelle meelelahutus või vaimu virgutamise võimalused on kahanenud.

Dokfoto Keskuse virtuaalsed fotohommikud eakatele pakuvad leevendust nii koroonamõjutustele, kuid samas annavad ka ideaalse võimaluse osaleda kohtumisel asukohast sõltumata. Virtuaalsetel fotohommikutel võivad interneti ja sobiva tehnika (arvuti, telefon, iPad) vahendusel kohtuda Jüri Elvast, Mihkel Võrust ja Mare Saaremaalt. Paljudele võib ka fotohommik olla inspireerivaks vahelduseks aiatööde kõrvale.

Loodame, et nende fotohommikute raames tekib seltskond, kellega rääkida oma lugusid ja kus olla kontaktis teiste eakaaslastega ka edaspidi. Lisaväärtusena kaasneb tänapäevase tehnika ja võimaluste katsetamine ning mitmekülgsem kasutamine. Tulevikus korraldame fotohommikute klubilistele kohtumisi ka Dokfoto Keskuses kohapeal.

Kuigi virtuaalne arvutimaailm tekitab paljudes võõristust ja ebamugavust, siis Dokfoto Keskus kutsub oma fotohommikutele just neid «uuemaid» võimalusi proovima. Enda poolt proovime tehnika kasutamisel igati abiks olla. Oleme arvestanud, et paljudele on see ehk ka esimene kohtumine Google Meet lingi vahendusel. Samuti loodame heade laste, lastelaste ja naabrite abile. Miks mitte ka esimesel korral koos sõbra või sõbrannaga osaleda.

Fotohommikutel osalemine ei eelda, et igaüks fotograafiaga ise tegeleks. Piisab huvist foto, inimeste ja nende lugude vastu. Osaleda on võimalik nii tagasihoidlikumalt kuulajana kui ka võtta aktiivsem roll. Kuigi iga fotohommiku juhatab sisse Dokfoto Keskuse poolt kutsutud külalise või esineja fotolugu, siis põhirõhk on siiski fotohommikuga liitunud vanematel inimestel, kes saavad ise tutvustada oma fotot ja sellega kaasnevat lugu. Iga kord saab sõna kuni 5 inimest oma lugudega. Kuulajaid võib aga olla alati rohkem.

Esimene fotohommik leiab aset juba 22 mail kl 11.00. Esimesel korral räägib fotolugude abil oma elust Siberis Heino Pertel. Lisaks tutvustab Dokfoto Keskuse kuraator Toomas Järvet Juhan Kuusi elu jäädvustuste abil, millest osa pole seni veel avalikult esitletud.

Ootame jätkuvalt fotolugude jutustajaid ja kuulajaid. Pöördume ka kõigi nooremate inimeste poole, kes teavad oma lähikonnas eakaid, kellele fotohommikud rõõmu valmistaks, et nendega käesolevat infot jagaksid.