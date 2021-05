Vanemuise sümfooniaorkestri lõppkontsert toimub Klassikaraadio otseülekandena

Pjotr Tšaikovski (1840–1893) sümfoonilise muusika tipuks on tema Kuues sümfoonia (1893). See teos, mis jäi helilooja luigelauluks, on kokkuvõte kõigist tema otsingutest sümfoonilises muusikas. Tšaikovski ise kirjeldas oma loomingut kirjades perega nii: «See on sedavõrd isiklik, et kui ma oma mõtetes reiside ajal komponeerisin, valasin sageli pisaraid. Koju jõudes töötasin sellise innukuse ja kiirusega, et lõpetasin esimese osa vähem kui nelja päevaga ja ka ülejäänud osad olid mu peas selged piirjooned võtnud.» Helilooja surm seadis tema 6. sümfoonia uude valgusesse, saades nüüd justkui reekviemi tähenduse.

«Olgugi et publiku kohalolu on peaaegu käega katsutav, peame kahjuks oma hooaja Vanemuise sümfooniaorkestriga lõpetama publikuta. Sellegipoolest on rõõm, et kontserdist on võimalik osa saada Klassikaraadio vahendusel,» kommenteerib Risto Joost. «Märgiline on, et Elleri „Pidulikku avamängu” on peale 75-aastast pausi võimalik taas kuulda sümboolselt kontserdisaalide avamise kontekstis.»