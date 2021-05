Koolitants algab laupäeval veebinaride sarjaga

«Viimane aasta on näidanud, et niimoodi nagu tavaliselt, me harjumuspäraseid asju enam teha ei saa,» ütleb Koolitantsu uuendatud formaadi kohta peakorraldaja Raido Bergstein. Ta lisab, et sellest hoolimata on Koolitants ikka ja endiselt just see tantsulava, kuhu noored tantsijad oma loovuse ja liikumise piire avardama on oodatud, seega ei jää Koolitants tulemata.