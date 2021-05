Augustis toimuva Station Narva tänavune festivalikeskus on Narva Muuseum

Tänavu neljandat korda toimuva festivali muusikaprogrammi südameks on Narva Muuseum koos ajaloolise Narva Hermanni Linnusega. Muuseumi alale seatakse sisse neli lava: pealava Põhjaõuel, kust avaneb linna parim vaade Euroopa Liidu idapiirile, ning kolm siselava juba alates Liivi Ordu aegadest linna külalisi võõrustanud linnuse Refectoriumi, Reconditoriumi ja Dormitooriumi saalides. Sisehoovist koos kohvikute, baaride ja tänavatoiduga saab festivali keskne kohtumispaik.

Lisaks muusikaelamustele pakuvad festival ja Narva Muuseum haruldast võimalust kogeda öist muuseumiatmosfääri. Ajal, mil muuseumi uksed on tavakülastajatele suletud, saavad festivali külalised kogeda uut interaktiivset püsiekspositsiooni hiljuti restaureeritud 700-aastases konvendihoones. Öised seiklejad pääsevad ka müüriharjal kulgevale galeriile, kust avanevad vaated Narva linnale ja piiritagusele Ivangorodile.

«Station Narva on oma rikkaliku programmiga põhjus augustikuu alul Narva tulla,» kommenteerib Narva linnapea Katri Raik. «Ootame teid linnas, mis on võtnud oma eesmärgiks olla 2037. aastal järgmine Euroopa kultuuripealinn Eestist.»

Narva Muuseumi juht Maria Smorževskihh-Smirnova: «Narva linnusest saab esimest korda Station Narva toimumiskoht. Meie arvates on see suurepärane ja vaimustav duett, mis kingib ainulaadses ajaloolises ja imepärases kohas enneolematuid elamusi nii melomaanidele kui ka kõikidele, kes on avatud uuteks ja loomingulisteks kogemusteks.»