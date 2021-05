Vaba Akadeemia ⟩ Janika Orase loeng "Läänemeresoome regilaulu äärealal. Seto värsi kirevad rütmimustrid"

Seto laulu kireva rütmimaailma moodustavad mitmekesised viisirütmid koos laulurühmiti erinevate värsistruktuuridega. Osalt langevad seto värsistruktuurid kokku muu regivärsiga, aga pakuvad siiski ka võimalust otsida veel täiendavaid poeetilisi lähtesüsteeme. Uurimus on valminud koostöös Mari Sarve, Žanna Pärtlase ja Andreas Kalkuniga.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.