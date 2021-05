Tiina Talumehe tujutõstev eklektika

Kuid mis saab siis, kui kõrgmoodi soosivad glamuuriüritused areenilt kaovad ning esinduslikud galad toimumast lakkavad? Koroona on Eesti ja maailma moetööstuse kaela ümber pingutanud just sellist poomisnööri. Tiina Talumees aga näitab säravalt ja veenvalt, et suudab suurt efekti saavutada ka märksa lihtsamas keeles. Ja see on juba meistritase!