Algab Viivi Luige esseistikast tõukuv esseekonkurss gümnaasiumiõpilastele

Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Kirjanike Liit kutsuvad gümnaasiumiõpilasi osalema Viivi Luige esseistikast tõukuval esseekonkursil «Kui on pime, saa ise lambiks». Konkursi eesmärk on juhtida tähelepanu kirjanduse rollile inimeseksolemise keerukuse mõtestamisel. Viivi Luik, kes tuli eesti kirjandusse särava luuletajana ja kelle «Seitsmes rahukevad» (1985), «Ajaloo ilu» (1991) ning «Varjuteater» (2010) kuuluvad eesti kirjanduse proosaklassikasse, on ka silmapaistev esseist.