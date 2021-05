Akadeemilises Raamatukogus on avatud Ly Lestbergi fotonäitus

Protsessi käivitas TLÜ akadeemilise raamatukogu fotokogus leitud vana mustvalge foto, kus tundmatu seltskond veedab aega kraavist üle hüpates. Foto taga on tekst: Keskhaigla kohal, all Härjapea jõgi, hiljem «päti park», praegune Kalevi spordihoone tagune park. Lestberg ütleb, et «see kirjeldus muutis aga omakorda minu mälus aktiivseks sündmuse, mille olin kaamerasse püüdnud kunagi just täpselt samas paigas (nüüd on seal Kalevi Tenniseväljakud), kus esimese kevadsoojaga seltskond noori mehi üksteise võidu oma jõu ja ilu numbreid esitasid». Need pildid omakorda käivitasid terve protsessi Lestbergi fotoarhiivis, et siis leitud kaadrid näitusel kokku liita omamoodi maailmareisiks.