Ilmus avaliku poliitika kõrgkooliõpiku esimene raamat

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) vanemnõunik Annika Uudelepp arvab, et raamat on suurepärane õppevahend mõtestamaks praktilisi poliitikakujundamise probleeme terviklikumalt ja mõistmaks poliitikas toimuvat sellisena, nagu see päriselt on – mitmekesine, kompleksne ja muutlik. «Autorid on terviklikuks looks mugavalt kokku toonud ja lahti seletanud erinevad vaatenurgad, mida ma omal ajal riigiteaduste üliõpilasena otsisin kokku kümnetest allikatest. Õpiku suur väärtus on erialateadmise süstematiseerimine ja lugejale esitamine ülevaatlikul moel, hõlmates nii vanemaid alusteooriad kui ka uuema aja käsitlusi,» lisas ta.