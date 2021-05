Vaateaknal toimub barokk-kontsert

«Selle omamoodi veidra koroonahooaja lõpetamise puhul otsustasime oma viimase veebiülekande tuua n-ö päevavalguse kätte — kes tahab, sel on päeva jooksul galeriist mööda jalutades võimalus aimu saada sellest, mis toimub muusiku päevas ühe tunniajase kontserdi nimel. Sättima hakkame juba varasest pärastlõunast: toome tehnika, häälestame pillid, teeme proovi... Tunniajase kontserdi «nähtamatu» osa juurde kuuluvad ka muuhulgas veel töö prooviruumis, kokkulepete sõlmimine ja muu asjaajamine,» räägib ansambli klavessiinimängija Saale Fischer koostöös Tallinna Kunstihoonega realiseerunud idee alguspunktist. «Kontserti ennast võib kuulata kodust või tulla koos oma nutiseadme ning kõrvaklappidega Kunstihoone akna taha, et näha elavat pilti ning juurde kuulata muusikat.»

Galeriid ja muuseumid olid esimesi uksed taasavanud kultuuriasutusi, esmaspäevast on järg kontserdisaalide käes. Seega on laupäevase kontserdi näol tegemist teadaolevalt viimase sellekevadise veebikontserdiga Eestis. Alates detsembrist Vanalinna Muusikamajast igakuiselt YouTube'i vahendusel veebikontserte andnud Floridante on poole aasta jooksul oma ridadesse soleerima kutsunud bariton Alvar Tiisleri, sopran Marta Paklari, kontratenor Ivo Posti ning harfikuninga Andrew Lawrence-Kingi. Märtsis tähistasid ansambli liikmed Villu Vihermäe ja Saale Fischer Euroopa vanamuusikapäeva, andes kontserdi J. S. Bachi loomingust.