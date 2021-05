PM NÄDAL ⟩ Kaur Riismaa oleviku olemuse tabamise kirg

Kui küsisin Kaur Riismaalt ülal viidatud vestlusel, kas kõik ajad on samaaegsed, oli vastuseks esmalt kõhklev, kuid siis kindel jah. «Inimene on neetud aega vaid sellepärast, et ta mäletab,» lisas Riismaa. Teda huvitab inimese ja aja, oleviku ja mineviku suhe ning mäletamise küsimus. Miks ja kuidas mäletatakse, miks mäletatakse valesti, mis elab minevikust meis edasi, miks minevik meist lahti ei lase. «Lugu tuleb suruda olevikku,» (lk 485) ütleb üks tegelastest romaanis «Jaanalind, kägu, kajakas». Teisal loeme: «Ma olin kohas, kus keelt pole tarvis, ja mis polegi koht, vaid nagu lehtrisuu, kõigi maailma hetkede lehtrisuu, kõik voolas minusse kokku ning kõik oli üks» (lk 342).

On näha ja tunda, et Riismaa naudib jutustamist ning aja ja inimese suhte üle arutlemist. Ta laseb oma tegelastel pidada pikki filosoofilisi mõtisklusi elamise ja elu loostamise teemadel. Ise kommenteerib ta kirjutava inimesena eluliste olukordade nautimise ja nendest tulevikus lugude rääkimist järgmiselt: «Olevikus lasub meil ülesanne antud hetk kinni püüda, aga kunagi ei tea, kas just see hetk on kinnipüüdmist väärt. Nauding ja teadmine on nii paratamatult erinevad, esimene neist on kõikehõlmav ja välistab samaaegse teadvustamise ning teine on paratamatult keeleline.» Kogemus saab niisiis kogemusena vaadeldavaks alles mäletamises ja sellest jutustamise kaudu.