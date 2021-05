Millist tõde võivad paljastada lõputiitrid?

Berg otsib inimese eostamist saatvatest argidetailidest (sündmuse toimumiskohast, ema esimestest sõnadest peale toimingu lõppu, isa pilgust) elu suurt saladust: «Äkki on just selles hetkes meie saatus, / vahest on selles hetkes kõik kirjas, / kui me vaid teaksime ja mõistaksime» (lk 7).