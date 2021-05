Auhinnati Vikipeedia parimaid keeletoimetajaid

1. detsembrist 14. märtsini toimunud talgutel toimetas 23 osalist 491 Vikipeedia artiklit. Nelja aastaga on talgulisi olnud 79, mõni neist on osalenud mitmel aastal. Parimate väljavalimisel hindas žürii tehtud paranduste põhjendatust ja toimetatud artiklite mahtu. Tublisid keeletoimetajaid tunnustasid Eesti Keeletoimetajate Liit 2000 euroga, MTÜ Wikimedia Eesti 500 euroga ning kommunikatsioonibüroo Past ja Partnerid 250 euroga.

Merily Šmidt võitis keeletoimetamistalgud juba teist korda. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõpingud ning oma sõnul ongi teda keeletoimetamises enim arendanud ülikooli juhendajad ja õppejõud. «Auhinnale aitab lähemale ka see, kui parandada huvipakkuvaid ja jõukohaseid artikleid,» andis ta järgmistele talgulistele vihje.

Neljanda koha preemia, kommunikatsioonibüroo Past ja Partnerid tunnustusmüks, anti välja esimest korda. «Kommunikatsioonieksperdina hindan Vikipeedia kogukonna tööd. Nüüdseks on Vikipeediast saanud tunnustatud infoallikas ja sageli ka võti sügavamate teadmiste juurde. See aga tähendab nähtamatut toimetajate meeskonda. Vikipeedia on osa Eesti tänapäevasest kultuurist – kvaliteetne ja arenev osa,» rääkis kommunikatsioonibüroo juht Aune Past. «Need inimesed, kes maailma eestikeelsena lahti seletavad, ja teised, kes Eestit maailmale tutvustavad, on tunnustamist väärt,» lisas ta.