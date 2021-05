Filmisaade 200: kinod tehakse lahti!

Peaaegu nelja aasta jooksul on olnud vaid mõni üksik nädal, kui mingil põhjusel pole saadet toimunud. Ja kuna saates on keskmiselt neli filmi, siis näitab lihtne aritmeetika, et olen jõudnud teile tutvustada vähemalt 800 filmi kogu selle aja jooksul.

On suurepärane ja sümboolne, et justkui saate sünnipäeva tähistamiseks avatakse esmaspäeval taas kinod, kuhu soovitan teil kindlasti minna. (Mul õnnestus reede hommikul juba kinos käia ja tunne on väga hea, aga mida ma seal nägin, on esialgu veel suur saladus.) Tänase saate filmid on, tõsi küll, Eestis juba linastunud mõnel seansil PÖFFil või Docpointil ja mõni saanud paar päeva projektorivalgust enne kinode sulgemist. Aga enamik neid siiski näinud ei ole ning seda viga soovitan parandada. Esimesena soovitan vaatama minna parimaid Oscari pälvinud filme.