Eesti Rahva Muuseum teeb soome-ugrit

ERMi B-fuajees on vaatamiseks väljas näitus «Hõimude hällimail», kus eksponeerime 1070-ndate aastate lõpus Rein Marani poolt üles võetud fotosid. Fotod on tehtud filmi «Linnutee tuuled» ekspeditsiooni ajal. Rein Maran: «Ärge oodake sellelt näituselt fotokunsti avastusi või tõsiteaduslikke etnograafilisi dokumente. Need on näpsatud parajasti siis, kui käed-jalad ja silm olid vabad filmikaamerast. «Linnutee tuulte» poolteist aastat (1976–1977) kestnud matkadel ei olnud niisuguseid hetki palju. Vaevalt nendele fotodele jäädvustatud inimestest keegi enam elavate kirjas on. Ka enamik nende kodupaikadest on tsivilisatsiooni surve all tundmatuseni muutunud.»