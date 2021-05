On see siis riigikogu otseülekanne, uudislugu päevameedias, avaliku elu tegelase loll pilt või väljaütlemine, kodumaal kanda kinnitav globaalne meemitrend või sotsiaalse õigluse päevakorrapunkt – kõik vajab kohest «keel põses» ümbertöötlemist ja läbi hekseldamist. Elu ise on muutunud nii groteskseks, et selle ümberpakendamine polegi alati põhjendatud, sest on ju naljakas niigi, aga seda tehakse siiski – see tekitab karnevalilikku ühisruumi, kus saame kõik koos end välja elada ja irvitada, ühiskelbast ajada.