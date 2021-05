Eurovisiooni taasleitud kvaliteet

Mõtlesin pikalt, kas kirjutada «muusikasõpradele» või tagasihoidlikumalt «Eurovisiooni-fännidele», kuid jäin lõpuks enesele kindlaks: nii palju head muusikat pole sellel võistlusel kõlanud juba vähemalt aasta! Nali on selles, et mullu jäi Eurovisioon ära, kuid tegelikult väärib võistluse taasleitud kvaliteet tõesõna äramärkimist.

Rämpsmuusika palaganist on saanud kui maailmanäitus, kus igale Euroopa riigile antakse võimalus esitleda kohaliku muusikakultuuri seisu. Mida see tähelepanek Eesti kohta ütleb, sellest pisut hiljem. Ärge mõistke mind valesti: ka rämps on sel võistlusel endiselt väärikalt omal kohal, aga Eurovisioon aastal 2021 on selgelt palju enamat kui kulunud šlaagrid ja nõmedad lavasõud. Me oleme jõudnud taas ajastusse, kus eurofänni tiitlis pole midagi häbiväärset.