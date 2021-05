Esmaspäev katab filmigurmaanile laua

Zelleri kammerlik draama vaatab otse silma vananemisele ja sellega kaasnevale hääbumisele, näidates ilmekalt, kuidas haigus võib röövida meilt meid ennast. Autori sõnul on see «pusle, millest on alati üks tükk puudu ja keegi ei tea, missugune täpselt». «Isa», mis oli algselt näidend, lavastas Eestis Theatrumis 2016. aastal Maria Peterson, peaosalist kehastas Lembit Peterson. Kindlasti soovitatav kõrge filmikunsti austajatele ja eriti neile, kes ka Theatrumi lavastust näinud.