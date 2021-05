Rein Raud esitleb uut romaani

Romaani tegevus toimub põhiliselt aastatel 1919–1924 Eestis, Venemaal, Hiinas ja Jaapanis: Eesti jõunaine Lily Ojamaa (kelle tegelaskuju on osaliselt inspireeritud Anette Buschi elust) on koos tsirkusetrupiga ringreisil mööda Tsaari-Venemaad, kuid revolutsioon paiskab riigi kaosesse ning kodusõja keerises on ta sunnitud põgenema kõigepealt Hiinasse ja hiljem edasi Jaapanisse. Samal ajal alustab sealt vastassuunas kulgevat teekonda harrastuslingvist Nitta Tsuneo, auväärse samurai-suguvõsa järeltulija ja shintō preestri poeg, kes ametlikult siirdub Venemaale otsima sõjas kaduma läinud venna hauda, aga tegelikult tahab lahendada saladust, mis viib teda veel palju kaugemale…