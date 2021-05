Ugalas esietendub humoorikas vene klassika

Õigupoolest on need kolm lugu üsna traagilised, sest mis võiks olla naljakat sõpruse, armastuse või aru kaotamises, aga ometigi on, sest kirjutagu Nikolai Gogol millest tahes, ikkagi teeb ta seda läbi satiiri, võimatute olukordade ja sedavõrd mahlakate karakterite, et nuta või naera, midagi pole teha, naer kipub vägisi peale jääma.

«Paraku julgeme iga päevaga üha vähem teha nalja kellegi või millegi üle, ilma et kardaksime tagajärgi: ülereageerimine, kontekstist väljarebimine, avalik häbistamine ja kilomeetri jagu hävitavaid kommentaare sotsiaalmeedias. Kui aga võtta surnud kirjaniku unustuse hõlma vajunud jutud, äratada elule sealt tegelased, kelle prototüübid on samuti ammu surnud, ja visata villast nende üle, siis on lootust, et julgeme häbenemata naerda nii, nagu ise parasjagu tunneme, ja ehk kedagi ei pahanda ka nalja enda või selle tegija üle,» on märkinud Viidas.