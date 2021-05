Kino Sõprus kutsub sünnipäeval välikinno ja kinosaali

Juubeliprogrammi avafilmiga teeme kummarduse kõigile muusikafilmide- ning muusikali sõpradele, korraldades esmakordselt Tallinnas sing alongi ehk siis kaasalaulmisega kinoõhtu. Sünnipäeva päeval jõuab esmakordselt maja fassaadil asuvale väliekraanile režissöör Randal Kleiseri «Grease» (1978), mis spetsiaalse sing along kinokoopia versioonina publiku ette tuuakse. Publikut kaasavad sing along seansid on väga populaarsed näiteks meie naaberriigis Soomes, Eestis pole seni kinopublikule selliseid üritusi korraldatud. Juubelipidustuste avaõhtul jagub muusikat, laulu, filmielamusi ning muid üllatusi terveks õhtuks.

«Antud filmiprogramm on valitud teadlikult mõnusa seguna, et see kõnetaks mitmeid kinovaatajaid, erinevaid põlvkondi ja annaks võimaluse erineva maitsega kinokülastajatele meie juubelist osa saada. Samas annab selline programm just hea ülevaate Sõprusest, kui laia haardega ja tugevast autorikinost,» lisab Murd lõpetuseks.