Narva linnuses algab kammermuusika kontserdisari «Kevad»

Kontsert 27. mail kell 19.00 Narva Linnuse Reconditoriumi saalis kannab pealkirja «Võluflööt». Mizuki Shindo esituses on sel õhtul kavas Astor Piazzola, J.S. Bachi ja Pjotr Tšaikovski looming. Mizuki Shindo alustas flöödiõpinguid 9-aastaselt Jaapanis ning ta on lõpetanud Tokyo Kunstide Ülikooli ja Londoni mainekas Guildhalli Muusika- ja Teatrikooli. Täna tegutseb ta Eestis vabakutselise interpreedina ning flöödiõpetajana. Kontserte on ta andnud Suurbritannias, Jaapanis ja Eestis, sealhulgas Royal Opera House’is, Royal Albert Hallis, Barbican Hallis, Kadrioru Lossis ja Narva Kreenholmis.

Järgmisel päeval, 28. mail kell 19.00 saab Reconditoriumi saalis kuulata Eesti üht tuntuimat klavesiinimängijat Imbi Tarumit. Kontserdil pealkirjaga «Itaalia ja Prantsusmaa muusikaline duell» on kavas 16. ja 17. sajandi heliloojate loomingust Alessandro Scarlatti «Toccata Prima», François Couperini «Sixiême ordre», Louis Couperini Süit F-duur ja Jean-Henry D’Angleberti Süit g-moll. Imbi Tarum on Eesti klavessiinimuusika üks eestvedajaid ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klavesiiniprofessor. Ta on esinenud Hortus Musicuse, Tallinn Baroque, Tallinna Barokkorkestri, Soome-Eesti Barokkorkestri, Corelli Consorti koosseisudes ning teinud koostööd rahvusvaheliste orkestrite ja ansamblitega nagu näiteks Concerto Copenhagen, Concerto Palatino, His Majesty’s Sagbutts and Cornetts, Arte dei Suonatori jt.

11. juunil kell 19.00 annavad samas kontserdi «Ooperlik seiklus» metsosopran Julia Savitskaja ja bariton Atlan Karp. Kavas on tuntud ooperiaariad ja armuduetid Mozarti, Donizetti, Rimsky-Korsakovi, Verdi loomingust. Klaveril saadab soliste Piia Paemurru.

Piletid kõigile kontsertidele on saadaval hinnaga 5 eurot, kooliõpilastele on sissepääs tasuta. Piletid on saadaval Piletilevist või kirjutades aadressile cammerkontserdid@gmail.com.