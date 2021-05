Kaheksa Eesti muuseumi koostöös valminud rändnäitus asub liikuma

Kõiki neid teemasid analüüsiv ajaloolabor paikneb 12-meetrises merekonteineris ning pakub kaasavat külastuskogemust. Režissöör Jaak Kilmi käe all on näituse tarbeks valminud 42 videointervjuud - oma elukäigust taasiseseisvunud Eestis kõnelevad kohalikud inimesed, kes on seotud just seda linna või maakonda viimase kolmekümne aasta jooksul tabanud muutuste, vapustuste või arengutega.