Eesti Kunstiakadeemia magistrantide kunst tuleb Viljandisse

«Teine vaatus» on kunstisündmus, kus üheksa alustavat kunstnikku, nii Eestist, Euroopast kui ka Aasiast, täidavad oma loominguga teatrilava. Näituse ajal astuvad üles ka Viljandi Kultuuriakadeemia tantsutudengid.

Tühi teatrilava on saanud pandeemia üheks sümboliks. Niisamuti ka kodud, kus oleme rohkelt viibinud omaette omaenese mõtetega aega veetes. Näitus jutustab loo tühjaks jäänud lavadest ja kodust kui kindlusest, kuhu viimase aasta jooksul oleme end kardinate taha peitnud.

Vanas teatrimajas kohtume unenäoliste sisekaemustega, mis asetsevad reaalsuse ja sürreaalsuse piirimail. Taiesed on loodud koroonaviiruse teise laine ajal, kantuna mõtetest ja tundmustest, mis kunstnike on tabanud; teemad nagu igatsus, võõrandumine, info üleküllus ja internetipõhine suhtlus. Esindatud on nii maal, vitraaž, skulptuur, videokunst, performance kui ka tantsukunst.