EKA näitus TASE '21 toob publiku ette elukeskkonda kujundavad visioonid

Suurem osa TASE ‘21 peanäituse teoseid on eksponeeritud EKA hoones, sh EKA Galeriis ja Väligaleriis. Patarei Merekindluses on väljas kaasaegse kunsti, muinsuskaitse ja konserveerimise, ehtekunsti ning keraamika lõputööd. Vent Space'is, ARS Kunstilinnakus saab näha kaasaegse kunsti ja tekstiili magistritöid ning Lastekodu 1 galeriiruumis maaliosakonna lõputöid. TASE ‘21 on avatud 29.5.–18.6., teisipäevast pühapäevani kella 12.00–18.00. ARS projektiruumis ja showroomis ning Vent Space projektiruumis on näitused avatud kuni 13.6.