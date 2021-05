Tartu Kunstimajas saab näha kultuuri ja alateadvuse seoseid

Projekt on visuaalne avastusretk tänapäeva inimese alateadvuse sügavusse. See põhineb kolme erineva taustaga noore naise kultuurilisel kogemusel. Anastassia Šarõmova, kes elas ja töötas Hamburgis, on hiljuti naasnud Tallinnasse. Pärnust pärit Olga Makaronskaja elab ning töötab hetkel Stockholmis. Sonya Isupova Kiievist elab ning töötab hetkel Genfis. Kaks erinevat riiki, kolm erinevat linna, nad kõik on emigreerunud oma kodumaalt. Naisi ühendab ka postsovetlik taust ning ühine emakeel.

Ükskõik, kus me ei viibi, ümbritseb meie elu iseärane kultuur. Mis muud on kultuur kui kogum normidest, reeglitest, struktuuridest, tabudest, rituaalidest ning väärtustest? Mis juhtub isikuga, kui ta sukeldub uude kultuuri koos uute normide ning tavadega? Kuidas mõjutab see meie elu ning tööd? Mitu identiteedi kihti saab ühel inimesel olla?

Et täielikult mõista kultuuri rolli isiku kujunemisel, on vaja aru saada, et kultuur ei ole üksnes inertne arhiiv ideedest ja tavadest, mille keskel elame, vaid seda on kujundanud palju erinevaid faktoreid. Kuidas muutub ja areneb inimese identiteet aja jooksul?