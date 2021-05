Video: Pärt Uusbergi kitarrimuusika kontsert

Kontsert algab 27. mail kell 19.30 ja seda saab nautida siinsamas.

Koostöös Elisabeth Rudanovski, Taani Kuningliku Muusikaakadeemia klassikalise kitarri lõpetajaga, annab Hilary Karu, Balti Filmi, Meedia ja Kunstide instituutdi lõpetaja välja kodumaise muusikaharidust edendava kitarrikogumiku «Siis vaikivad kõik mõtted» helilooja Pärt Uusbergi muusikaga. Ainulaadse, esmakordse ja funktsionaalse noodikogumik avalikustatakse virtuaalse kontserdiga 27. mail 19:30.

Hingestatud ja emotsionaalsel kontserdil kõlavad ainult Pärt Uusbergi teosed ja seda pehmeil kitarrikeeltel, helisemas kui õrnad häälepaelad. Teoseid esitavad Ain Agan, Paul Neitsov, Jaanis Kill, Hugo Kähri, Mariette Pennar, Elisabeth Rudanovski, Kristjan Rudanovski.

Enamus on laulnud laulukaare all või kaugelt kaasa ümisenud. Käesolev projekt suunab tähelepanu kodumaisele koori- ja kammermuusikale Eesti muusikahariduses ja näitab, et ka muusikaõpingud on võimalik muuta interaktiivseks ja tänapäeva noortele huvipakkuvaks!

Paul Neitsov: «Minu jaoks oli see väga huvitav projekt kuna enamjaolt ma mängin ja esinen ikkagi üksinda. Mängida kaunist muusikat koos teiste vingete kitarristidega oli väga värskendav. Lisaks sai kaasa teha ka minu õpilane, Mariette, kellele oli kaasalöömine ilmselt väga tähtis tähis noore muusikuna.»

Kristjan Rudanovski: «Uusbergi muusikat on alati rõõm mängida. See seisund, mis tekkis kitarride kõlast on midagi tõeliselt hõrku ja haruldast!»